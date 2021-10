華人特殊兒童之友購入第三幢建築用於拓展空間（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

總部位於東灣Fremont市的特殊人士服務機構「華人特殊兒童之友」週五召開記者會,宣布該機構購買了第三幢建築用於拓展空間,以應對日益增加的服務需求。

華人特殊兒童之友東灣中心爆滿,又有超過200位特殊人士正在等待進入該中心的課程,所以該機構在今年稍早時就購買了一萬七千尺新的場地,預計花兩年時間重新裝修,以符合課程需求。

華人特殊兒童之友會長李宗琨說:「我們會提供不同的課程,想要提供各種各樣不同的課程,然後可以讓特殊人士都能來參加,我們一直想要擴充,那正好前一段時間因為疫情的關係,所以這種商用的建築,事實上價格就比較下來了一點,對我們來講就是一個比較好的時機,去尋找適合的一個新的中心。」

現在華人特殊兒童之友服務的對象擴展到各個族裔,服務的內容包含成人學校、生活照顧、兒童才藝班,以及特殊家庭的互助支持等等。

華人特殊兒童之友事業部執行長葉愛卿表示,新型肺炎疫情並沒有影響華人特殊兒童之友中心的正常運行,但疫情當然帶來了不小的挑戰。

葉愛卿說:「在大流行的時候,我覺得最大的挑戰就是,全部變成網上上課的時候,對他們來講是很辛苦的,因為他們的集中力比較辛苦,而且有時候需要家長一直在旁邊,這個在大流行的挑戰,因為沒有辦法跟人接觸,可能也影響一些他們心裡上的發展。」

今年華人特殊兒童之友迎來了25週年,因為新設施的裝修費用會在150萬到200萬之間,他們今年的籌款目標是35萬元,因此希望大家一如既往的,再一次支持他們。

華人特殊兒童之友是在1996年由10個華人家庭共同組織成立,從早年的家庭互助會,發展成至今超過1千個會員的特殊人士服務機構,今年的籌款晚會在11月6日依舊是在線上舉行,詳情請瀏覽:http://fcsn1996.org。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。