新告密者指Facebook為求利益罔顧幾千萬用戶私隱

October 25, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(Pexels)

【KTSF】

再有告密者指控大型社交網站公司Facebook為求利益，罔顧幾千萬名用戶的私隱。

這位匿名告密者星期五在華盛頓郵報刊登長達5頁的指控，聲稱Facebook公司一名企業傳訊部高層Tucker Bounds，在2016時對俄羅斯透過在Facebook上付錢登廣告，散播假新聞，企圖干預2016年美國總統大選的事宜置之不理。

他說Bounds當時跟他說，「有些議員會很不滿，但只是暫時性，幾星期後他們不會再理，同一時間我們不會有事，繼續袋錢入袋」。

Facebook發言人就發聲明指，該名告密者的指控失實，他說Facebook作為商業是有賺取利益，但並沒有因此而罔顧用戶的私隱安全，又指他們花費了130億元，包括聘請4萬幾名員工，去確保Facebook的用戶安全。

今次是一個月內第二位告密者出來指控，Facebook早前出來的告密者是前Facebook僱員Frances Haugen，她作供時指控Facebook一些產品傷害兒童，分化社會，削弱民主。

她又指控Facebook和旗下Instagram和WhatsApp等的App都沒有制止仇恨、暴力和恐佈主義等的言論。

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