新告密者指Facebook為求利益罔顧幾千萬用戶私隱

【KTSF】

再有告密者指控大型社交網站公司Facebook為求利益,罔顧幾千萬名用戶的私隱。

這位匿名告密者星期五在華盛頓郵報刊登長達5頁的指控,聲稱Facebook公司一名企業傳訊部高層Tucker Bounds,在2016時對俄羅斯透過在Facebook上付錢登廣告,散播假新聞,企圖干預2016年美國總統大選的事宜置之不理。

他說Bounds當時跟他說,「有些議員會很不滿,但只是暫時性,幾星期後他們不會再理,同一時間我們不會有事,繼續袋錢入袋」。

Facebook發言人就發聲明指,該名告密者的指控失實,他說Facebook作為商業是有賺取利益,但並沒有因此而罔顧用戶的私隱安全,又指他們花費了130億元,包括聘請4萬幾名員工,去確保Facebook的用戶安全。

今次是一個月內第二位告密者出來指控,Facebook早前出來的告密者是前Facebook僱員Frances Haugen,她作供時指控Facebook一些產品傷害兒童,分化社會,削弱民主。

她又指控Facebook和旗下Instagram和WhatsApp等的App都沒有制止仇恨、暴力和恐佈主義等的言論。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。