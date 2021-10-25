中方促美國勿縱容支持台灣擴大台獨空間

【有線新聞】

對於美國支持台灣擴大在聯合國的角色，中方敦促美國不得縱容支持台灣擴大台獨空間。

美國在台協會和駐美國台北經濟文化代表處，上星期五召集美台官員舉行視像會議，美方表示支持台灣有意義地參與聯合國活動，應對全球挑戰包括公共衛生、環境與氣候變化和經濟合作等領域，是台灣退出聯合國50年來，美國政府第一次與台方開會討論擴大台灣在聯合國的角色。

在北京，中國外交部表示台灣是中國領土不可分割一部分，台灣地區參與國際組織活動，必須按照「一個中國」原則處理。

中國外交部發言人汪文斌表示：「台灣當局企圖攜洋自重，拓展所謂「國際空間」，實質是謀求擴大「台獨」分裂空間，必將以失敗告終，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，停止與台官方往來，停止發表不負責任的言論，不以任何形式向「台獨」勢力發出錯誤信號，不得縱容支持台灣當局擴大「台獨」空間，不要做損害中美關係、破壞台海和平穩定的事。」

而央視播出中國萬噸級驅逐艦南昌艦早前參加中俄軍演和聯合巡航，提到期間有外國艦機跟蹤，南昌艦的官兵用英文向對對方喊話：「這是中國海軍101艦(南昌艦)，正執行日常航行，請與我保持安全距離。」

中國同俄羅斯一共10艦軍艦近日首次在西太平洋一起巡航，被視為應對美國和日本等國家，亦是對美國軍艦在台海等所謂自由航行的回應。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。