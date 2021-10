中方促美國勿縱容支持台灣擴大台獨空間

【有線新聞】

對於美國支持台灣擴大在聯合國的角色,中方敦促美國不得縱容支持台灣擴大台獨空間。

美國在台協會和駐美國台北經濟文化代表處,上星期五召集美台官員舉行視像會議,美方表示支持台灣有意義地參與聯合國活動,應對全球挑戰包括公共衛生、環境與氣候變化和經濟合作等領域,是台灣退出聯合國50年來,美國政府第一次與台方開會討論擴大台灣在聯合國的角色。

在北京,中國外交部表示台灣是中國領土不可分割一部分,台灣地區參與國際組織活動,必須按照「一個中國」原則處理。

中國外交部發言人汪文斌表示:「台灣當局企圖攜洋自重,拓展所謂「國際空間」,實質是謀求擴大「台獨」分裂空間,必將以失敗告終,中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,遵守聯大第2758號決議,停止與台官方往來,停止發表不負責任的言論,不以任何形式向「台獨」勢力發出錯誤信號,不得縱容支持台灣當局擴大「台獨」空間,不要做損害中美關係、破壞台海和平穩定的事。」

而央視播出中國萬噸級驅逐艦南昌艦早前參加中俄軍演和聯合巡航,提到期間有外國艦機跟蹤,南昌艦的官兵用英文向對對方喊話:「這是中國海軍101艦(南昌艦),正執行日常航行,請與我保持安全距離。」

中國同俄羅斯一共10艦軍艦近日首次在西太平洋一起巡航,被視為應對美國和日本等國家,亦是對美國軍艦在台海等所謂自由航行的回應。

