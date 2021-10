KPIX亞裔記者于曉蘭希望更多人關注種族歧視事件（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區KPIX電視台亞裔記者于曉蘭(Betty Yu)遭到一名網上評論員以種族歧視言論針對和侮辱,于曉蘭週五站出來表達對這事件的看法,希望引起更多人關注種族歧視事件。

右翼網上政治評論員Steven Crowder在他的YouTube頻道直播上,用帶有侮辱亞裔的歧視性言論形容KPIX台記者于曉蘭,對此,于曉蘭表示,最引人不安的是評論員是何等的隨性,作出帶有仇恨和恥笑的歧視性言論。

被問及她為什麼決定出來發聲,她說是因為社區中許多受到歧視的人並沒有發聲的平台。

于曉蘭:「這一切讓我想到那些沒有公司、同事或同業支持的歧視受害人,讓我想到那些人沒有發聲的管道,說出心中不滿並追究種族主義者。」

過去一天,全國各地的同行記者通過短訊和社交媒體對于曉蘭表示支持,于曉蘭補充說,過去18個月,她所屬的KPIX電視台有報導針對亞裔的攻擊事件,所以在這個時候不應該對事件採取消極反應。

