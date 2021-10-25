KPIX亞裔記者于曉蘭希望更多人關注種族歧視事件（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區KPIX電視台亞裔記者于曉蘭（Betty Yu）遭到一名網上評論員以種族歧視言論針對和侮辱，于曉蘭週五站出來表達對這事件的看法，希望引起更多人關注種族歧視事件。

右翼網上政治評論員Steven Crowder在他的YouTube頻道直播上，用帶有侮辱亞裔的歧視性言論形容KPIX台記者于曉蘭，對此，于曉蘭表示，最引人不安的是評論員是何等的隨性，作出帶有仇恨和恥笑的歧視性言論。

被問及她為什麼決定出來發聲，她說是因為社區中許多受到歧視的人並沒有發聲的平台。

于曉蘭：「這一切讓我想到那些沒有公司、同事或同業支持的歧視受害人，讓我想到那些人沒有發聲的管道，說出心中不滿並追究種族主義者。」

過去一天，全國各地的同行記者通過短訊和社交媒體對于曉蘭表示支持，于曉蘭補充說，過去18個月，她所屬的KPIX電視台有報導針對亞裔的攻擊事件，所以在這個時候不應該對事件採取消極反應。

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