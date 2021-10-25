灣區週日受強勁大氣河風暴吹襲 多地塌樹斷電

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灣區星期日受到今年最強勁的大氣河風暴侵襲，時速超過50英里的強風，在多地吹倒樹木壓毀電線桿，導致部分地區停電，影響捷運及部分公路。

當局對San Mateo及Santa Cruz，尤其是之前的山火災區發出撤離令，戒備泥石流和水浸，預計星期一起風暴會逐漸減弱。

國家氣象局對灣區多地發出的強風警告周日晚間8點結束，不過沿海的大浪警告，從星期日晚11點起，直到星期二早上才會結束，提醒民眾在海邊要小心。

較早前在平地，強風時速超過50英里，將不少因久旱乾枯的大樹吹倒在電線桿和汽車上，星期日中午前，太平洋煤電公司（PG&E）就表示，有約6萬戶停電，大部分在北灣。

舊金山（三藩市）市長布里德也在社交媒體上提醒民眾，針對停電作好準備，包括電筒和電池等，避免使用蠟燭以防火災。

而灣區各地都忙著清理樹木，灣區捷運星期日早上，Daly City和Balboa Park站之間因為有樹幹被吹倒，在捷運軌道上，一度影響列車服務幾小時，Golden Gate渡輪，也因強風一度暫停服務。

而暴雨在24小時內，就為舊金山帶來兩英吋的雨量，灣區降雨最多的是北灣Marin縣的Kentfield社區，中午前已有9英吋降雨，也令當局對Napa、Sonoma縣之前LNU雷暴和山火災區發出洪水警告。

針對中半島San Mateo縣部分地區，還有Santa Cruz山區，之前CZU山火災區幾百戶家庭，當局星期日早上8點已發出撤離令，防上洪水及泥石流，當地Boulder Creek的居民不少人決定留下，認為已做好準備，也有人一早已撤離，當局已開放避難所。

風暴天氣也令包括東灣的奧克蘭（屋崙）動物園，以及Alameda County Fair星期日關閉，預計星期一起風暴會逐漸減弱。

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