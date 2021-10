灣區週日受強勁大氣河風暴吹襲 多地塌樹斷電

【KTSF】

灣區星期日受到今年最強勁的大氣河風暴侵襲,時速超過50英里的強風,在多地吹倒樹木壓毀電線桿,導致部分地區停電,影響捷運及部分公路。

當局對San Mateo及Santa Cruz,尤其是之前的山火災區發出撤離令,戒備泥石流和水浸,預計星期一起風暴會逐漸減弱。

國家氣象局對灣區多地發出的強風警告周日晚間8點結束,不過沿海的大浪警告,從星期日晚11點起,直到星期二早上才會結束,提醒民眾在海邊要小心。

較早前在平地,強風時速超過50英里,將不少因久旱乾枯的大樹吹倒在電線桿和汽車上,星期日中午前,太平洋煤電公司(PG&E)就表示,有約6萬戶停電,大部分在北灣。

舊金山(三藩市)市長布里德也在社交媒體上提醒民眾,針對停電作好準備,包括電筒和電池等,避免使用蠟燭以防火災。

而灣區各地都忙著清理樹木,灣區捷運星期日早上,Daly City和Balboa Park站之間因為有樹幹被吹倒,在捷運軌道上,一度影響列車服務幾小時,Golden Gate渡輪,也因強風一度暫停服務。

而暴雨在24小時內,就為舊金山帶來兩英吋的雨量,灣區降雨最多的是北灣Marin縣的Kentfield社區,中午前已有9英吋降雨,也令當局對Napa、Sonoma縣之前LNU雷暴和山火災區發出洪水警告。

針對中半島San Mateo縣部分地區,還有Santa Cruz山區,之前CZU山火災區幾百戶家庭,當局星期日早上8點已發出撤離令,防上洪水及泥石流,當地Boulder Creek的居民不少人決定留下,認為已做好準備,也有人一早已撤離,當局已開放避難所。

風暴天氣也令包括東灣的奧克蘭(屋崙)動物園,以及Alameda County Fair星期日關閉,預計星期一起風暴會逐漸減弱。

