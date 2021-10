【KTSF】

灣區經過週日一場大氣河風暴吹襲後,截至週一早上,約有68,320個太平洋煤電(PG&E)用戶斷電,數字較之前大幅減少。

截至週一早上6時,中半島地區有25,916個用戶斷電,北灣有20,753個,南灣有11,107個,東灣有8,489個,舊金山(三藩市)有2,055個。

在週日風暴吹襲時,全灣區一度有147,000個用戶斷電。

查詢斷電的最新資料,可瀏覽:https://pgealerts.alerts.pge.com/outages/map/,查詢安全小貼士,可瀏覽:https://bit.ly/30R1x4t.

