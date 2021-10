影評：每慕畫面皆精心設計的《法蘭西特派》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

電影帶有獨特風格的美國導演Wes Anderson,新作品帶大家到法國小鎮,看三則短篇故事。

話說一個美國編輯,在法國一個小鎮創立一間小報社,報導當地的有趣新聞。電影由三個故事組成。第一個故事講述一個在監獄的畫家,風格獨特的人物畫像。被另外一個同樣被監禁的收藏家欣賞,要買下他的畫。而背後為畫家提供靈感的,竟然是其中一名女獄警。第二個故事講述領導一個抗議運動的年輕男子的小插曲。第三個故事則是一個特別在乎用餐的警長。

導演Wes Anderson ,電影中的人物帶有卡通性的說話和行動方式。多年來在影壇中創立自己獨特的風格,而願意加入龐大陣容的演員也越來越多。而每個畫面也對精心設計,色彩亮麗、細節頻繁,甚至到了眼花繚亂的地步。

在第三節中飾演名廚的Stephen Park,飾演的人物在警局主要烹調出警員一隻手就可以吃東西,另外一隻手可以用來開槍等動作。他提到為什麼會有這麼多著名演員,願意在導演的電影中客串,出鏡可能不到幾分鐘的戲份。Stephen Park 形容導演像是個小孩,是最親切的人,聲音帶有一絲玩意,攝影現場不帶任何威脅。是演員可以感受到快樂的地方,從工作和認識其他演員中取得樂趣。

這部最新作品《The French Dispatch》靈感來自新聞專業中,受到眾人愛戴的《紐約人 The New Yorker》雜誌。戲中的三個小品並沒有關聯。但也就是這樣眾多的人物,觀眾無法和劇中任何一個人,感受他們人物的心路歷程。必須給電影的美術設計一份稱讚,雖然令人看得眼花繚亂。但還是從中感受到電影人,對拍攝獨特風格作品的那份奢侈。

《法蘭西特派 The French Dispatch》要是眼睛看得及熒幕上的一切,是會有一定的喜悅。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.searchlightpictures.com/thefrenchdispatch/

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“The French Dispatch” Review: A set of 3 gorgeous-looking overstuffed tales

“Screening Room” reviews “The French Dispatch”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.searchlightpictures.com/thefrenchdispatch/

Now in theatres