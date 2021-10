【有線新聞】

世衛估計新型肺炎疫情爆發以來,全球有8萬至18萬名醫護人員死亡。

全球醫護約有1.3億人,世衛根據研究推算,自去年1月至今年5月,有大約8萬至18萬名醫護人員感染新型肺炎不治。

世衛總幹事譚德塞再批評疫苗分配不均,以全球其中119個國家的數據計算,平均每5名醫護只有2人完成接種疫苗。因應地區和經濟因素,差異就更大,非洲不足十分一的醫護人員打齊針。

他呼籲各國應確保公平取得疫苗,必須優先考慮為醫護打針。

