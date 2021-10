大氣河風暴週日吹襲灣區 大雨之外還吹疾風

【KTSF 嚴劍蓉報導】

一股強勁的大氣河風暴將於本週日吹襲灣區,大雨之外還會吹疾勁的南風,國家氣象局發出突發洪水及強風警告。

未來幾天何時開始下雨?何時最大雨?看看國家氣象局這個圖表就知道。

以舊金山(三藩市)市中心為例,預測週五晚至週六早上無雨,週六下午開始下雨,入夜後雨量增加,半夜至週日早上會下大雨,週日上午11點起下暴雨,持續至深夜,週一凌晨還有機會會有雷暴,繼續會下雨,但雨勢會逐漸減弱。

大氣河風暴將帶來暴雨,國家氣象局週五發出洪水預警,住在去年山火波及地區的居民要特別注意。

北灣的生效期由週日早上5點至晚上11點,Santa Cruz山區就由下午1點至晚上11點。

氣象局預測在週日及週一,部分地區的降雨量會達到幾吋,可能在去年山火燒過的地區導致山洪暴發,其他低窪地區可能會出現水浸。

大雨之外還會吹疾勁的南風,國家氣象局向灣區發出強風預警,風速預測每小時15至25英里,陣風達到30至45英里,較高海拔的地區更大風,陣風風速更可能高達60英里。

強風警告週日生效,當局指強風可吹走物件,吹斷樹枝,亦可導致停電。

