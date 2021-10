【KTSF】

美國消費品安全委員會指,Walmart出售的一款香薰精油噴霧,含有可致命的細菌需要回收。

Walmart回收大約4千瓶Better Homes and Gardens的香薰精油噴霧,噴霧可能含有「假鼻疽伯克霍爾德菌」,這種細菌會導致一種叫做類鼻疽的疾病。

美國消費品安全委員會指,類鼻疽可能難以診斷,並且可能是致命的,顧客應立即停止使用回收的產品,並建議不要打開瓶子,並將噴霧產品裝在透明袋中,退回Walmart以獲得全額退款。'

如果消費者在過2天內使用過該產品,並出現發燒或其他症狀就應求醫。

