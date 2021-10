氣象局稱週日大氣河風暴將為灣區帶來豪雨（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

灣區數百戶家庭因為週二開始的降雨天氣導致斷電,但是氣象局關注的是星期天開始的大氣河風暴將帶來的豪雨。

截至週四中午,有近兩千戶家庭因為降雨天氣而停電,太平洋煤電公司(PG&E)表示,舊金山有141戶受影響、中半島536戶、北灣479戶、南灣580戶、東灣254戶。

而截至週四早上的24小時,舊金山記錄到0.91吋降雨,奧克蘭0.44吋,Milpitas 0.24吋,週四還將會陸續下雨。

而另外一股冷鋒將在週四晚降臨灣區,而最受到國家氣象局關注的是星期天晚上降臨的大氣河風暴,氣象學家已經將這大氣河風暴提升到第五級的最高水平,一般地區會有1到3吋的降雨,一些地方會有多達5吋的降雨。

氣象局表示,大雨能夠在短暫的未來除掉山火威脅,但是冬天缺雨還是有可能,要是氣溫上升,山火威脅還會再度出現。

