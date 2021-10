舊金山舉行地震演習 提醒大家及早作準備（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

週四是地震安全關注日,舊金山(三藩市)早上10時21分舉行地震演習,提醒大家檢查家中的應急包物品有無過期,以及知道遇上地震時應該怎樣做。

遇上地震時的三步曲,蹲下、找空曠地方或桌子底掩護,雙手抱頭保持不動 。

舊金山市長布里德說:「繼續準備好確保你和你的家人朋友安全,以及在地震時保護好舊金山。」

舊金山應急管理局局長Mary Ellen Carroll說:「疫情大流行時告訴我們,弱勢社群在這段時間變得更艱難,所以對有屋住的人來說,我們要守望相助。」

當局呼籲大家登入http://SF72.org,檢查自己在遇上地震之前,應該準備甚麼,必要用品例如食水,急救用品、電筒、滅火筒、罐頭刀,以及乾糧等,每年檢查一下物資有無過期,當局都提醒大家,地震等大型災難發生時,手機訊號塔有可能損毀,導致手機沒有訊號,因此應準備電池收音機,另外事前跟親友選定一個集合地點。

美國地質研究所(USGS)指出,如果灣區Hayward斷層,發生強度7.0級以上地震,推測Alameda縣的通訊服務最受影響,預料93%的通訊服務可能中斷。

舊金山在每年10月第三個星期四進行地震演習,紀念1989年Loma Prieta大地震。

