San Bruno一名高中生,因為對學校做出涉及犯罪的恐嚇,被警方逮捕。

警方表示,接到位於Magnolia Avenue 的Capuchino 高中,一名學生聲稱計劃用槍支,傷害學校中的人。

警方認為這恐嚇嚴重,將學生逮捕,並執行搜查令,但是沒有發現學生擁有槍支。案件還在調查中。

