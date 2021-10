加州通過新法律 或令豬肉價格進一步上調（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

通貨膨脹已推高了牛肉和雞肉的價格,現在豬肉價格預計也會進一步上漲,由於一項新法律出台,可能很快會改變美國的豬隻養殖和銷售方式。

豬肉生產商表示,一項新的動物福利法,將大大提高豬肉價格。

Main Street Market東主Christina Busch說:「過去2至3個月裡價格上漲,不是幾美分,而是以美元計。」

由於通貨膨脹和供應鏈問題,疫情期間豬肉價格暴漲,而現在還有另外一個原因,就是作為美國最大的豬肉市場的加州通過一項新法律,提高養殖豬的生活條件標準。

根據新法律,每頭懷孕的母豬,必須至少有24平方英尺的空間,不能使用活動受限制的妊娠箱,這項法律明年開始生效,但豬肉生產商已經感到了壓力,新法律可能會增加整個供應鏈的成本,並最終讓全國各地消費者擁有更少但更昂貴的選擇。

經濟學家說,這可能會使每個人每年在豬肉上的支出增加約8美元。

聯邦農業部長Tom Vilsack說:「我們面臨牛肉豬肉短缺的,原因之一是我們缺乏加工能力,我們需要該領域的更多競爭。」

從9月開始,不僅僅是雞肉牛肉豬肉價格上漲,其他消費品如雞蛋、牛奶、住房、天然氣和電力都在漲價。

Vilsack說:「救濟很快就來,我認為假以時日,這些漲價會有所放緩。」

加州的12號提案法規,適用於希望在州內銷售的本地和外州生產商。

與此同時,拜登政府認為少數大型肉類包裝公司,控制著美國大部分供應,這種情況降低了市場競爭力,今年7月,拜登簽署了一項行政命令,以促進整體經濟的競爭。

