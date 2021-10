輝瑞指5至11歲小童接種疫苗約9成有效

【有線新聞】

輝瑞公布旗下新型肺炎疫苗對5至11歲小朋友約9成有效,美國專家下星期開會,討論是否授權讓這個年齡層小朋友使用,如果獲批,最快11月初就能接種疫苗。

拜登政府為5至11歲兒童制訂接種計劃,預計未來幾星期可能實現。藥廠輝瑞向美國食品及藥物管理局提交幼童打疫苗數據,指2200多名5至11歲小童參與臨床測試,相隔3星期打2針。

當中3分2人,即大約1500名小童接種疫苗,每針劑量是10微克,是成人劑量的3分1;其餘的小童打安慰劑。結果發現3人打針後仍確診,注射安慰劑的、則有16人確診,推算出有效率近91%。

輝瑞指幼童接種低劑量疫苗仍能夠產生足夠中和抗體,誘發強健免疫反應,又指未有發現新的安全風險,年幼兒童會出現臂痛、發燒或疼痛等副作用,認為疫苗安全有效。但輝瑞同時承認數據庫不足,不足以檢測出心肌炎的潛在風險。

美國食品及藥物管理局外部顧問團下星期二投票,決定是否建議當局授權5至11歲小童打疫苗。如果真的「開綠燈」,將會是第一款獲批予幼童用的新型肺炎疫苗,預計最快11月初可打針,第一批小朋友聖誕前便完成接種2針。

