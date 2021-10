【KTSF】

一份最新研究指,在疫情期間美國槍械暴力高出30%。

研究在周四發表的科學期刊報告中指出,全國槍械暴力率是與上一年同期,及13個月疫情期間相比,發現當中28個州份明顯增加,而只有阿拉斯加州,在疫情期間槍械暴力率有下降。

該研究的作者建議,可能有多種因素影響了槍械暴力的風險增加,這些因素有可能包括來自疫情的心理壓力,或有更多人購買槍械。

