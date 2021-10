【KTSF】

美國食品及藥物管理局(FDA)和聯邦疾控中心(CDC)開始對愛荷華州一家食品分銷公司進行調查,原因是洋蔥可能受到了污染,是多州沙門氏菌爆發的源頭。

ProSource的這批洋蔥產自墨西哥,分銷後被送往餐館和超市,沙門氏菌感染爆發以來,造成37個州有652人患病,129人住院治療,目前沒有死亡報告。

這批洋蔥已經被召回,CDC建議人們扔掉任何沒有標籤或包裝的洋蔥,並補充說,如果你不能分辨洋蔥的來源,不要購買或食用,可能與洋蔥接觸的表面,也應清洗和消毒。

