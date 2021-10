加州擬禁在學校家庭醫院3200英尺內開採石油（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

加州石油和天然氣監管機構週四提議禁止在學校、家庭和醫院3200英尺範圍內進行新的石油開採活動,以保護緩衝地帶社區的居民的健康和安全。

加州州長紐森週四在記者會上,就這3200英尺緩衝區建議做了詳細說明。

紐森說:「這項提案中的3200英尺的距離,在美國是最激進的,這不僅僅是距離,也是我們的期望,我們將關閉許多存在並持續存在於其他州的漏洞,現在則提供了一些更適度的緩衝,這當然會產生影響,如果你想了解它的大小,這個規則制定會影響加州大約30%的石油業務。」

研究表明,住在石油鑽井附近的居民容易發生出生缺陷、癌症和呼吸系統問題,以及其它的健康風險,現在超過200萬的加州人住在石油鑽井3200英尺範圍之內,他們主要分佈在南加州的洛杉磯縣,和北加州的中谷社區。

這項保持距離的提案,不會禁止已經在範圍內運營的油井,但是會增加新的污染控制措施。

美國肺臟協會發言人Cedric “Jamie” Rutland說:「我們非常清楚地知道,石油工業是周圍居民公眾健康的主要風險,特別是對棕色人種和黑色人種社區,在美國國內的其它地區也有類似的問題,調查告訴我們,石油工業會產生有毒氣體,這從多個方面都會產生對人體的危害,包括肺功能下降會引發哮喘發作和住院治療。」

此提案規定的3200英尺距離,打破了此前科羅拉多州要求保持2000英尺距離的最高紀錄,如果加州的這項計劃獲得通過,也將比環保組織要求的2500英尺距離更進一步。

然而,此項提案也並未獲得一致叫好,西部各州石油協會主席Catherine Reheis-Boyd發聲明表示,這項3200英尺距離的提案,實際上是對加州民眾的生活方式和加州經濟的嚴重打擊。

反對者表示,如果在全州範圍內實行,則會導致可靠的能源減少和價格上漲。

據悉如果提案獲得通過,它還需要一年時間才能生效。

