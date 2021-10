奧克蘭退休警長在加油站疑似遇劫兼中槍受傷（視頻）

【KTSF】

一名奧克蘭退休警長週四下午1點左右,在加油站疑似遭劫而中槍受傷。

槍擊案發生在下午1點左右,地點是東奧克蘭Castro街1700號路段的Chevro加油站。

初步調查顯示,被害人Ersie Joyner正在加油,3名男子走向他,企圖搶劫,過程發生交火,Joyner身中多槍,3名嫌犯中一人當場死亡,另外兩人駕駛黑色Nissan汽車逃走。

Joyner在奧克蘭警局服務超過20年,為了減少槍擊案,他曾經帶領奧克蘭警局《停止交火反暴力倡議》,現在擔任多家大麻店顧問。

在記者會上,奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說,在傷者的家人要求下,不要公布傷者的名字,不過現場的記者問他,已經確認被害人就是Ersie Joyner。

不公布他的名字,是否跟他擔任大麻店顧問有關,成為歹徒下手目標,不過Armstrong說,一切都在調查中,還言之過早,這起槍案是奧克蘭今年第115宗兇殺案。

