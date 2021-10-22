奧克蘭退休警長在加油站疑似遇劫兼中槍受傷（視頻）

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一名奧克蘭退休警長週四下午1點左右，在加油站疑似遭劫而中槍受傷。

槍擊案發生在下午1點左右，地點是東奧克蘭Castro街1700號路段的Chevro加油站。

初步調查顯示，被害人Ersie Joyner正在加油，3名男子走向他，企圖搶劫，過程發生交火，Joyner身中多槍，3名嫌犯中一人當場死亡，另外兩人駕駛黑色Nissan汽車逃走。

Joyner在奧克蘭警局服務超過20年，為了減少槍擊案，他曾經帶領奧克蘭警局《停止交火反暴力倡議》，現在擔任多家大麻店顧問。

在記者會上，奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說，在傷者的家人要求下，不要公布傷者的名字，不過現場的記者問他，已經確認被害人就是Ersie Joyner。

不公布他的名字，是否跟他擔任大麻店顧問有關，成為歹徒下手目標，不過Armstrong說，一切都在調查中，還言之過早，這起槍案是奧克蘭今年第115宗兇殺案。

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