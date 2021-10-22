疫情爆發一年多 全美哪個郵區房價最貴

【KTSF 張麗月報導】

美國各地的房價都在飆升，新型肺炎疫情爆發一年多以來，全美最貴的地方在哪裡呢？

數據分析了3萬多個郵政編碼，按房屋價格中值選出25個最貴的地區。

紐約在這份榜單中獨占鰲頭，，來自單個大城市的最貴郵區最多，不出所料，加州的幾個郵區也上榜，在過去5年中，包括洛杉磯都會區和灣區在內的幾個郵區的房價，出現了中到大的上漲。

從另一個角度來看數據，自2016年以來，價格較為適中的住房市場，房價漲幅最大，尤其是俄亥俄州哥倫布市的43222、43205和亞特蘭大的30314，這三個郵區房屋價值飆升了300%。

另外，過去一年以來，哥倫布、賓夕法尼亞州Tresckow、密蘇里州堪薩斯的幾個郵區，房價分別上漲了60%至66%。

這些數據體現了幾年來人口遷移模式，在疫情之前，，美國最昂貴的郵區房屋價值增長持平、減少或適度增長，部分原因可能是由於經濟壓力，人們選擇遷出，相對便宜的房屋價格開始上揚，也有更多的人湧入這些地區。

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