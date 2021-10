疫情爆發一年多 全美哪個郵區房價最貴

【KTSF 張麗月報導】

美國各地的房價都在飆升,新型肺炎疫情爆發一年多以來,全美最貴的地方在哪裡呢?

數據分析了3萬多個郵政編碼,按房屋價格中值選出25個最貴的地區。

紐約在這份榜單中獨占鰲頭,,來自單個大城市的最貴郵區最多,不出所料,加州的幾個郵區也上榜,在過去5年中,包括洛杉磯都會區和灣區在內的幾個郵區的房價,出現了中到大的上漲。

從另一個角度來看數據,自2016年以來,價格較為適中的住房市場,房價漲幅最大,尤其是俄亥俄州哥倫布市的43222、43205和亞特蘭大的30314,這三個郵區房屋價值飆升了300%。

另外,過去一年以來,哥倫布、賓夕法尼亞州Tresckow、密蘇里州堪薩斯的幾個郵區,房價分別上漲了60%至66%。

這些數據體現了幾年來人口遷移模式,在疫情之前,,美國最昂貴的郵區房屋價值增長持平、減少或適度增長,部分原因可能是由於經濟壓力,人們選擇遷出,相對便宜的房屋價格開始上揚,也有更多的人湧入這些地區。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。