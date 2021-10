灣區亞裔記者Betty Yu遭網上評論員以種族歧視言論侮辱

【KTSF 郭柟報導】

本地5號台KPIX一位亞裔記者Betty Yu週三遭到一名網上評論員以種族歧視言論針對和侮辱她,KPIX新聞台發聲明,譴責該名評論員的行為。

事件起因是一名右翼網上政治評論員Steven Crowder,週三在他的YouTube頻道直播上,批評有關舊金山(三藩市)市府跟In-N-Out連鎖快餐店在執行疫苗令上的爭議時,引用KPIX部份網上新聞報導的片段,期間Crowder用帶有侮辱亞裔的歧視性言論,針對報導該篇新聞的記者Betty Yu 。

During a troubled time of attacks both verbally and physically on Asian Americans, outrage grew early Thursday over a racist post by a conservative YouTube host targeting KPIX 5 reporter Betty Yu. https://t.co/3yc5tNtliu pic.twitter.com/oqDLCejPpZ — KPIX 5 (@KPIXtv) October 21, 2021

KPIX新聞台發聲明,譴責Crowder的歧視言論帶有仇恨和冒犯性,並支持他們的記者Betty Yu,又指出新聞傳媒的重要性,去揭發和關注這些反亞裔暴力和仇恨言論事件。

灣區有不少新聞記者在Twitter發帖譴責Crowder,以及聲援Betty Yu。

