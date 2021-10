舊金山華埠衛生局長解答新冠疫苗加強針問題（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)華埠衛生局局長白幹榮醫生週四解答一些有關疫苗加強針的問題,以及是否能夠「溝針」。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)早前發出有關Moderna和J&J疫苗加強針的新指引。

白幹榮醫生說:「我們俗語說「溝針」,之前打過Pfizer或Moderna疫苗,想打加強針可以溝針,不一定跟本身的品種,如果你打了J&J強生針,之後想打mRNA的疫苗,例如Pfizer和Moderna的話都可以。」

他又表示,接種了第二劑Pfizer和Moderna疫苗,6個月後可以打第三劑加強針, 至於打了一針過的J&J強生疫苗的話,兩個月後就可以打加強針。

至於如果在海外接種了其他款式的疫苗,例如AZ阿斯利康疫苗,能否在接種加強劑時「溝針」,白醫生表示,仍有待美國政府研究批核。

如果你是65歲或以上長者,又或者18至64歲有免疫力低,或在高風險場所工作的成人,FDA建議他們可以打加強針,他又重申,FDA的建議仍有待聯邦疾控中心(CDC)等相關衛生部門接納指引。

白幹榮醫生說:「我想同大家講,不要馬上衝去跟醫生說,我想現在打第三針,暫時未得,可能要等州府和市府批准,才能真正給民眾去打。」

另外,舊金山華埠花園角檢測站將會延長開放日期至12月29日,時間是逢星期三上午10時至下午5時,除非天氣太過惡劣,否則下雨天依然正常運作。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。