舊金山華埠衛生局長解答新冠疫苗加強針問題（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）華埠衛生局局長白幹榮醫生週四解答一些有關疫苗加強針的問題，以及是否能夠「溝針」。

聯邦食品及藥物管理局（FDA）早前發出有關Moderna和J&J疫苗加強針的新指引。

白幹榮醫生說：「我們俗語說「溝針」，之前打過Pfizer或Moderna疫苗，想打加強針可以溝針，不一定跟本身的品種，如果你打了J&J強生針，之後想打mRNA的疫苗，例如Pfizer和Moderna的話都可以。」

他又表示，接種了第二劑Pfizer和Moderna疫苗，6個月後可以打第三劑加強針， 至於打了一針過的J&J強生疫苗的話，兩個月後就可以打加強針。

至於如果在海外接種了其他款式的疫苗，例如AZ阿斯利康疫苗，能否在接種加強劑時「溝針」，白醫生表示，仍有待美國政府研究批核。

如果你是65歲或以上長者，又或者18至64歲有免疫力低，或在高風險場所工作的成人，FDA建議他們可以打加強針，他又重申，FDA的建議仍有待聯邦疾控中心（CDC）等相關衛生部門接納指引。

白幹榮醫生說：「我想同大家講，不要馬上衝去跟醫生說，我想現在打第三針，暫時未得，可能要等州府和市府批准，才能真正給民眾去打。」

另外，舊金山華埠花園角檢測站將會延長開放日期至12月29日，時間是逢星期三上午10時至下午5時，除非天氣太過惡劣，否則下雨天依然正常運作。

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