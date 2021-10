華裔社區領袖反對罷免舊金山地檢官博徹思（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

提出罷免舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)的組織,將在近期宣布是否收集到足夠簽名,但是週四有一群華裔社區領袖出來表示反對罷免博徹思。

反對罷免舊金山地檢官博徹思的人士指,提出罷免的兩個主要政治行動委員會,資金來源是共和黨富豪,已經花費超過100萬在收集簽名活動上,但是這些組織卻不肯透露誰是主要的捐款人。

博徹思說:「這(罷免行動)跟事實、跟我們社區面對的挑戰並沒有關係,完全是不尊重人民的意願。」

博徹思在週四的集會中表示,自上任兩年以來,已經履行的承諾,包括減少大量的人們坐牢、將被關押的未成年人士減少一半、公平的做出提告、優先處理和罪案受害人有關的事項,包括在地檢處的受害人服務單位,聘請首位懂得中文的主任。

前舊金山市參事李麗嫦(Sandra Lee Fewer)說:「(博徹思)聘請了專員和個別社區溝通,他也會見了非牟利機構,在處理華裔面對的暴力事項,將他們的聲音放大。身為一個64歲的華裔婦女,我要說我也要感到安全。」

前舊金山市參事Mark Leno說:「博徹思是舊金山現任民選官員當中,具誠實、有信用、信得過、有道德、勤奮、積極、熱誠、熱心、精明和有成就的人士之一。」

要是支持罷免一方,能夠收集到51,325個支持罷免的簽名,舊金山選民將會投票決定,贊成或反對罷免。

