華裔社區領袖反對罷免舊金山地檢官博徹思（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

提出罷免舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）的組織，將在近期宣布是否收集到足夠簽名，但是週四有一群華裔社區領袖出來表示反對罷免博徹思。

反對罷免舊金山地檢官博徹思的人士指，提出罷免的兩個主要政治行動委員會，資金來源是共和黨富豪，已經花費超過100萬在收集簽名活動上，但是這些組織卻不肯透露誰是主要的捐款人。

博徹思說：「這（罷免行動）跟事實、跟我們社區面對的挑戰並沒有關係，完全是不尊重人民的意願。」

博徹思在週四的集會中表示，自上任兩年以來，已經履行的承諾，包括減少大量的人們坐牢、將被關押的未成年人士減少一半、公平的做出提告、優先處理和罪案受害人有關的事項，包括在地檢處的受害人服務單位，聘請首位懂得中文的主任。

前舊金山市參事李麗嫦（Sandra Lee Fewer）說：「(博徹思)聘請了專員和個別社區溝通，他也會見了非牟利機構，在處理華裔面對的暴力事項，將他們的聲音放大。身為一個64歲的華裔婦女，我要說我也要感到安全。」

前舊金山市參事Mark Leno說：「博徹思是舊金山現任民選官員當中，具誠實、有信用、信得過、有道德、勤奮、積極、熱誠、熱心、精明和有成就的人士之一。」

要是支持罷免一方，能夠收集到51,325個支持罷免的簽名，舊金山選民將會投票決定，贊成或反對罷免。

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