有關一家三口連同寵物犬,8月在Sierra國家公園行山期間離奇死亡的案件,Mariposa縣警週四公布,這個家庭是因為高溫脫水死亡。

縣警表示,John Gerrish及其妻子Ellen Chung,以及兩人一歲的女兒.帶同寵物犬在8月15日登山後失蹤,親友報警。

當局兩日後發現這家人的屍體,警方指出,15號當日天氣酷熱,下午氣溫高達華氏109度,這家人當時已走了6.5英里,距離他們的汽車只有1.5英里,在最後上斜的路段不支倒地,帶在身上的2.5公升水樽已沒有水。

毒物報告顯示,死者一家沒有中毒,當局排除中毒、自殺、被閃電擊中等原因,判斷這家人是在極酷熱的天氣下行山高溫脫水死亡。

