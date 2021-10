【KTSF】

女網紅Gabby Petito命案,繼續有新進展,星期三找到的骸骨,FBI聯邦調查員證實,屬於其未婚夫Brian Laundrie。

FBI將骸骨與Brian Laundrie的牙醫紀錄核對,證實其骸骨屬於Brian。

而Laundrie的父母律師, 也在一份聲明中證實,骸骨是他們的兒子。

搜索在星期三在佛州North Port的,卡爾頓保護區發現Laundrie的骸骨。

當地縣警長Marceno形容,這次的搜索很困難與危險,他說親眼目睹了警員工作的有多危險,警員在水位高於胸口的地方搜索,那裡到處都是響尾蛇、莫卡辛蛇以及鱷魚,目前未知道Laundrie的死因。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。