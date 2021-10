CDC正式批准讓民眾接種Moderna和J&J疫苗加強針（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)週四正式展開對Moderna及J&J加強針的討論,在下午,CDC正式批准讓民眾接種Moderna和J&J疫苗加強針,並且可以溝針,另外,研究指出,Pfizer加強針對抗Delta變種病毒非常有效。

美國醫務總監Vivek Murthy說:「加強針可以擴大對民眾的保護力。」

目前雖然只是Pfizer加強針獲授權使用,但是週四起,民眾有更多選擇。

在週三,聯邦食品及藥物管理局(FDA)正式批准Moderna及J&J加強針,而週四CDC也正式通過讓民眾接種。

CDC總監Rochelle Walensky說:「CDC的建議不僅涉及誰應打加強針,還包括應接受什麼疫苗、如何以及何時接種。」

衛生專家指,加強針是幫助完結疫情的一大步。

另外,9月份開始授權使用的Pfizer加強針。 在週四一份來自Pfizer報告指,Pfizer加強針有效率達96%。

Pfizer在高傳染性的Delta變種病毒流行期間進行這個試驗, 而試驗者包括了超過1萬人,並接種完整疫苗。

