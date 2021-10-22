CDC正式批准讓民眾接種Moderna和J&J疫苗加強針（視頻）

October 22, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心（CDC）週四正式展開對Moderna及J&J加強針的討論，在下午，CDC正式批准讓民眾接種Moderna和J&J疫苗加強針，並且可以溝針，另外，研究指出，Pfizer加強針對抗Delta變種病毒非常有效。

美國醫務總監Vivek Murthy說：「加強針可以擴大對民眾的保護力。」

目前雖然只是Pfizer加強針獲授權使用，但是週四起，民眾有更多選擇。

在週三，聯邦食品及藥物管理局（FDA）正式批准Moderna及J&J加強針，而週四CDC也正式通過讓民眾接種。

CDC總監Rochelle Walensky說：「CDC的建議不僅涉及誰應打加強針，還包括應接受什麼疫苗、如何以及何時接種。」

衛生專家指，加強針是幫助完結疫情的一大步。

另外，9月份開始授權使用的Pfizer加強針。 在週四一份來自Pfizer報告指，Pfizer加強針有效率達96%。

Pfizer在高傳染性的Delta變種病毒流行期間進行這個試驗， 而試驗者包括了超過1萬人，並接種完整疫苗。

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