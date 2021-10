【KTSF】

總統拜登週四晚在巴爾的摩由CNN舉辦的市民大會上承諾,美國將保護台灣,免遭中國的任何侵略,但也不想與中國冷戰。

拜登說:「你聽人家說,拜登要挑起跟中國冷戰,我不想跟中國冷戰,我只想讓中國了解,我們不會後退,不會改變我們的觀點,所以你說美國會保護台灣,如果中國對台動武,是的,我們有此承諾。」

白宮一名官員隨後澄清,拜登週四晚有關台灣的評論,聲稱拜登所言,並非宣布美國的政策有任何變化,美國的政策也沒有改變,美台間的防務關係以《台灣關係法》為依歸,美國根據該法履行承諾將繼續支持台灣自我防衛,也會持續反對任何單方片面改變現狀。

