拜登稱基建及社安網開支法案或會縮減規模

總統拜登週四在波爾的摩舉行的里民大會時提到社會安全網預算開支法案,他說國會目前仍然爭論法案的細節,國會眾議院民主黨領袖期望可以在下星期表決基建設施以及社會安全網預算開支等兩項法案,其中較大的爭議包括如何支付預算開支的金額,拜登透露可能會從原先的十年3.5萬億元降低至2萬億,當中有些項目會去除或縮減規模。

針對社會安全網預算開支法案,拜登週五與眾議長普洛西和參議院民主黨領袖舒默會面,希望團結民主黨內力量,對法案取得妥協。

拜登樂觀期望可以對法案達成協議,以便重整社會安全網福利計劃,以及對抗氣候變化,但他坦承,協調拉攏各派有難度。

拜登提出社區學院有兩年免費教育,但溫和派的參議員Joe Manchin等人不支持。

聯邦有薪假期,由原本建議的12星期,有議員建議縮減為四星期,在企業加稅問題上也意見分歧。

在聯邦醫保Medicare方面,建議擴大投保範圍包括牙科、視力和聽力的討論也未達成共識。

拜登說:「其中一項要做而又最昂貴的是牙科,我們正在談,仍未有協議,可能建議Medicare提供800元牙科代用券,聽力也非常重要,但仍未有協議。」

