美國影星艾力寶雲拍攝期間 道具槍懷疑走火釀一死一傷

美國影星艾力寶雲拍攝新片期間,道具槍懷疑走火,攝影師被擊中身亡、而導演則受傷。警方正調查事故,暫未落案起訴任何人。

事發地點位於新墨西哥州一個農場,警員用膠帶圍封展開調查。艾力寶雲周四下午一時許,於該處拍攝西部電影,期間道具槍懷疑走火,擊中42歲女攝影師哈欽斯和導演蘇扎。哈欽斯由直升機送院證實死亡,蘇扎則留院治療,據報被擊中肩膊。

警方正調查案發情況,包括是用甚麼槍、何種彈藥。電影公司發言人形容事件是意外,已即時停止拍攝。又指當時道具槍裝上空包彈、沒有彈頭,但彈殼、推進火藥等齊全,可發出火光和巨響。

艾力寶雲在拍攝這幕前,才在社交網站上載穿著戲服的相。報道指,事發後他情緒激動、在片場哭泣,主動協助警方調查接受問話,無被扣留。他除了擔綱演出,亦是電影的聯合製片人。

電影講述一名少年被控殺害農場主人後,與祖父踏上逃亡之路。

68歲的甘草演員艾力寶雲,多年來參與多套電戲和電視劇。近年最為人所知的,是於清談節目模仿前總統特朗普。

至於中彈身亡的哈欽斯,日前在社交網站上載戴上牛仔帽、騎馬的片段。哈欽斯在烏克蘭出生,自幼在蘇聯北極軍事基地長大,曾做過調查報道記者。近年在美國進修電影,2019年獲美國電影攝影師協會選為新星之一。電影公司向哈欽斯家人致哀。

這次並非第一次拍槍戲出事。李小龍的兒子李國豪1993年,拍攝科幻動作電影《龍族戰神》時,對手演員對着他發射空包彈,怎料射出之前卡在槍管的彈頭,李國豪送院搶救後不治。

1984年、美國一名26歲男演員在拍攝空檔時,用道具槍扮玩俄羅斯輪盤。空包彈近距離射向頭部,他留院6日後腦死亡。

