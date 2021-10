道具槍疑走火致悲劇發生 艾力寶雲就事件發聲明

【KTSF 張麗月報導】

影星艾力寶雲(Alec Baldwin)在拍攝新片期間,道具槍疑似走火,攝影師被擊中身亡,而導演則受傷,有專家指,拍戲時使用的道具武器雖然經過些微改裝,但仍然是真槍,並非塑膠玩具。

在悲劇發生後翌天,影星艾力寶雲發表聲明說:「我的震驚和悲傷是非筆墨所能形容,悲劇奪去身為妻子和母親的攝影師Halyna Hutchins的生命,她深受同事的讚賞,我全面配合警方的調查工作。」

根據執法部門,艾力寶雲在拍攝電影RUST場地,使用道具槍發射出來的物體,擊中攝影師Hutchins和導演Joel Souza。

道具指導Joseph Fischer說:「我若在場,會很想知道發生何事,關於規例和安全措施。」

有專家指出,拍戲時使用的道具武器雖然經過些微改裝,但仍然是真槍,並非塑膠玩具。

道具設計師Marcus Cooley說:「坦白說,任何所謂的道具武器,發射時其實就是真槍。」

Fischer說:「雖然沒有實彈安裝在武器前端,在彈藥匣上卻有實物射出,如粉末和氣體,這些都可以導致15至50呎內的人受傷,視乎裝載量。」

武打巨星李小龍的兒子李國豪,1993年拍戲時也死於類似情況,李國豪的家人也就今次事件發出悼念慰問。

專家說,李國豪死後當局對電影場地實施更嚴格的標準限制。

