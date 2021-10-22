道具槍疑走火致悲劇發生 艾力寶雲就事件發聲明

【KTSF 張麗月報導】

影星艾力寶雲（Alec Baldwin）在拍攝新片期間，道具槍疑似走火，攝影師被擊中身亡，而導演則受傷，有專家指，拍戲時使用的道具武器雖然經過些微改裝，但仍然是真槍，並非塑膠玩具。

在悲劇發生後翌天，影星艾力寶雲發表聲明說：「我的震驚和悲傷是非筆墨所能形容，悲劇奪去身為妻子和母親的攝影師Halyna Hutchins的生命，她深受同事的讚賞，我全面配合警方的調查工作。」

根據執法部門，艾力寶雲在拍攝電影RUST場地，使用道具槍發射出來的物體，擊中攝影師Hutchins和導演Joel Souza。

道具指導Joseph Fischer說：「我若在場，會很想知道發生何事，關於規例和安全措施。」

有專家指出，拍戲時使用的道具武器雖然經過些微改裝，但仍然是真槍，並非塑膠玩具。

道具設計師Marcus Cooley說：「坦白說，任何所謂的道具武器，發射時其實就是真槍。」

Fischer說：「雖然沒有實彈安裝在武器前端，在彈藥匣上卻有實物射出，如粉末和氣體，這些都可以導致15至50呎內的人受傷，視乎裝載量。」

武打巨星李小龍的兒子李國豪，1993年拍戲時也死於類似情況，李國豪的家人也就今次事件發出悼念慰問。

專家說，李國豪死後當局對電影場地實施更嚴格的標準限制。

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