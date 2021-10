【有線新聞】

中國內地傳媒報道,著名鋼琴家李雲迪涉嫌嫖妓被捕。

朝陽公安分局在微博發文,指接到民眾舉報,稱有人在社區賣淫嫖娼,隨即展開調查,拘捕一名39歲李姓男疑犯,以及另一名29歲女子。

多間內地傳媒都指,被捕的是李雲迪。朝陽公安又指,經審問後兩人承認違法行為,目前正被行政拘留。

