世衛指新型肺炎疫情或持續至2022年底

世衛警告新型肺炎疫情可能會持續多一年以上,歸咎與非洲貧窮國家不夠疫苗有關。近日疫情升溫的俄羅斯發現多宗新的Delta亞變種病毒株個案。

全球各地疫情走向大不同,俄羅斯疫情嚴峻,單日多3萬6千人確診,新增千多人死亡,兩個數字均再創單日新高。同時發現多宗新個案均與最新發現的Delta亞變種「AY.4.2」病毒株有關,個案零星遍及全國。

當局憂慮,這種傳染力似乎更高新發現的亞變種有可能取代Delta,變成當地主流病毒株,進一步推高確診人數。繼批准全國在月底停工一周後,首都莫斯科下周起會再次封城。

同樣出現Delta亞變種個案的英國單日再多四萬九千多人染疫,當局預料新一波高峰快到,屆時可能每天多達十萬人確診,要求民眾盡快接種疫苗及加強劑,但無意再收緊防疫措施。

世衛警告新型肺炎疫情可能會持續多一年以上,但專家似乎最擔心的不是變種毒株,而是疫苗接種率,指非洲只有不到5%人口接種疫苗,遠遠低於各大洲的四成接種率,認為貧窮國家無法獲得疫苗,很可能會令疫情拖至明年年底。

兩個月前確診宗數仍處於高峰的日本,近日疫情大幅緩和,東京由單日逾5千人確診大幅回落至幾十人,有專家認為,與當地接種疫苗加快,發揮臨時群體免疫效果有關。

