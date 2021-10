參院委員會通過法案要求制裁涉及南海造地人士

【有線新聞】

美國參議院一個委員會通過法案,要求制裁涉及南海東海造地的中國人或組織。法案有待參眾兩院審議。

這個南海及東海制裁法案由跨黨派參議員,共和黨的魯比奧和民主黨的卡丁提出,要求向有份參與南海和東海填海造地、興建燈塔、電力設施或其他基建,以及直接或間接引起區域紛爭的中國人或組織,實施制裁。制裁方式包括限制資產和拒發簽證。

魯比奧5年前首次提出法案,先後3次都未有排上議程,到今次才獲委員會審理。

他在法案通過後發表聲明表示,中國共產黨和解放軍威脅自由開放太平洋,美國在區內的經濟和國家安全利益面臨實質危機,有需要以額外的手段對抗北京控制南海東海地區的意圖,相信今次外務委員會通過法案是重要的第一步。卡丁亦指,今次發出美國維護自由航行的跨黨派訊息。

法案將交由參議院全院表決,若通過再交到眾議院。兩院通過才交由總統簽署生效。法案要求總統在法案生效60天後,制裁相關人士或組織。

