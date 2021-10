【KTSF 歐志洲報導】

灣區週二晚開始迎來小量雨,未來幾天也還有下雨天氣,週末則應該迎來本週最大的降雨。

週二晚上開始,降臨灣區的弱冷鋒,主要給北灣沿海山區帶來降雨。灣區中部地區的降雨,卻沒有之前預測的多,舊金山僅錄得0.1寸的降雨。

但是國家氣象局在灣區以南Monterey的辦公室表示,這是雨季的第一場雨。

本週四還有有一個弱冷鋒來臨。這場雨將延伸到週五早上。

但是氣象局的焦點,將放在週日開始的大氣河流,其中的水份將來自熱帶海域,這場大雨對撲滅山火工作會有很大的幫助,尤其是在北加州。

但是大雨也可能為一些地區帶來水淹和泥石流,特別是在山火燒過的地方。

氣象局表示將關注當時的情況,必要時將發出相關預警。

