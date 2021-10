紐約科學家短暫將豬腎移植到人體 沒立即引發排斥（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

紐約有科學家進行手術,短暫將豬的腎臟移植到人體,並沒有立即引發排斥,這項試驗被視為,動物器官移植人體的重要一步。

美國有超過9萬人,正在排隊等待接受腎臟移植,每天有12人,因為等不到移植手術而死亡,豬器官移植到人體,有望解決移植器官短缺的問題。

然而把豬腎移植到人身體裡並不是一帆風順的,因為豬細胞中的一種糖分,會引發人體強烈的器官排斥現象。

現正進行的實驗的豬腎,來自基因編輯的動物,基因編輯旨在消除豬細胞的這種糖分,以避免被人體免疫系統攻擊。

外科醫生將豬腎暫時保存在患者體外,用一根管子連接它與患者,以進行為期兩天的觀察,這顆豬腎做好了它的本職工作,它過濾廢物,產生尿液,也沒有引發人體排斥,這可以稱得上是一項科學上的成功。

紐約大學朗格醫療中心移植研究所所長Robert Montgomery醫生說:「在這項研究進行的54小時之內,腎臟功能表現完美,就像人體移植腎臟般發揮作用。」

事實上,科學家現在使用的實驗體,是一名剛剛過世的女性,死者生前希望死後捐獻器官。但她並不適合傳統的捐贈方式,學家們在徵得了家人的同意之後,才進行的這項實驗。

Montgomery醫生,在三年前接受了移植手術,現在在他體內跳動的心臟,來自於一位C肝患者。

Montgomery醫生說:「我當時也是躺在重症監護室裡,等待移植器官的人之一,也曾擔心器官是否會及時到來。」

幾間生物技術公司正在努力開發,適合人類移植的豬器官,這次實驗中使用的豬腎,來自United Therapeutics的子公司Revivicor。該公司在艾奧瓦州的一個設施中,以嚴格的控制條件,飼養了100隻經基因編輯的豬。

去年12月美國食品和藥物管理局,批准了Revivicor改變豬的基因,稱其可安全用於人類食品和藥物。但FDA表示,在將豬器官移植到活人身上之前,研究人員需要提交更多的文件。

明尼蘇達大學醫學院移植科教授兼主任Andrew Adams醫生說:「我認為它為未來幾年,完成更多工作奠定了基礎,但事實告訴我們,我們走在正確的道路上,成功就在不久的將來,而不是幾十年。」

不過有些人認為,為了器官移植而養豬是不對的。學者表示,如果可以解決動物福祉的問題,這類器官移植,將會獲得更多人接受。」

黑斯廷斯中心研究學者Karen Maschke說:「我認為所有參與研究科學和生物技術政策,以及發展的人都必須問一些棘手的問題,開發豬的器官,從根本上意味著什麼 ,這將意味著,必須生產大量的小豬。」

