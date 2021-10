奧克蘭「保障收入」派錢計劃第二階段接受申請（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

奧克蘭(屋崙)為低收入家庭推行的「保障收入」派錢計劃,第二階段從周三起接受申請。

奧克蘭市長Libby Schaaf周三宣布「保障收入」派錢計劃第二階段,從10月20日至11月3日期間,受理申請,共有300個家庭將受惠。

Schaaf說:「我們知道貧窮是政策失敗,而非個人失敗。我們必須加速經濟機動力,並結束種族財富差距。我們相信沒有比保障收入計劃,更好的方式了。」

在這項領航計劃下,市府一共為600個家庭,每個月派發$500,為期18個月。先前的第一階段僅限於東奧克蘭,特定區域內的300個家庭,已在今年夏天開始發放。今天起則開放第二階段申請,住在奧克蘭的低收入家庭,都可以申請,最終會抽出三百個名額。

保障收入計畫研究中心研究員Andrea Slater說:「你必須家中至少有一個,18歲以下孩子,並且要符合收入指引。這裡就是圖表關於家庭規模,以及家庭年收入上限。」

以兩人家庭為例,年收入不得超過24,040元,四人家庭年收入不超過36,570元。

民眾必須在網上提交申請,需要提供文件證明符合資格,並以抽籤方式隨機決定,不是先到先得。抽中者這筆錢會透過直接匯款或prepaid card形式,每個月500元,為期18個月。預計在今年底或明年初發放。

申請詳情以及提交申請,可以上該計劃的官網,網址是:http://OaklandResilientFamilies.org,中文申請網頁:https://oaklandresilientfamilies.org/chinese-translation-page

