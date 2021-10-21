奧克蘭「保障收入」派錢計劃第二階段接受申請（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

奧克蘭（屋崙）為低收入家庭推行的「保障收入」派錢計劃，第二階段從周三起接受申請。

奧克蘭市長Libby Schaaf周三宣布「保障收入」派錢計劃第二階段，從10月20日至11月3日期間，受理申請，共有300個家庭將受惠。

Schaaf說：「我們知道貧窮是政策失敗，而非個人失敗。我們必須加速經濟機動力，並結束種族財富差距。我們相信沒有比保障收入計劃，更好的方式了。」

在這項領航計劃下，市府一共為600個家庭，每個月派發$500，為期18個月。先前的第一階段僅限於東奧克蘭，特定區域內的300個家庭，已在今年夏天開始發放。今天起則開放第二階段申請，住在奧克蘭的低收入家庭，都可以申請，最終會抽出三百個名額。

保障收入計畫研究中心研究員Andrea Slater說：「你必須家中至少有一個，18歲以下孩子，並且要符合收入指引。這裡就是圖表關於家庭規模，以及家庭年收入上限。」

以兩人家庭為例，年收入不得超過24,040元，四人家庭年收入不超過36,570元。

民眾必須在網上提交申請，需要提供文件證明符合資格，並以抽籤方式隨機決定，不是先到先得。抽中者這筆錢會透過直接匯款或prepaid card形式，每個月500元，為期18個月。預計在今年底或明年初發放。

申請詳情以及提交申請，可以上該計劃的官網，網址是：http://OaklandResilientFamilies.org，中文申請網頁：https://oaklandresilientfamilies.org/chinese-translation-page

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