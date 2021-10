【有線新聞】

NBA塞爾特人中鋒簡達上載片段支持西藏,同日中國內地沒轉播塞爾特人的賽事。

塞爾特人球員簡達:「西藏屬於西藏人,我希望亦相信西藏能獨立。」

簡達在片段中穿著印有西藏達賴喇嘛肖像的衣服,形容國家主席習近平「殘酷」、「獨裁」,稱在中國統治下西藏人沒有基本人權和自由。

內地騰訊體育網之後停止轉播塞爾特人對紐約人的賽事,這場比賽簡達並未上陣,他穿上寫有「解放西藏」字句的球鞋。

在北京,中國外交部批評簡達試圖獲取注意,又指他的言論不值得反駁。中方永遠不會接受詆毀西藏發展的攻擊。

