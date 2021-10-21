美國最快11月為年幼兒童接種新冠疫苗（視頻）

October 21, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

5至11歲的兒童疫苗，可能最快下月初，可以通過緊急授權使用。另外有消息指，加強針接種年齡，有可能下降至40歲或以上。

FDA聯邦食品及藥物管理局，下週開會討論後，再交給CDC疾控中心審議，將Pfizer疫苗，授權給5至11歲的兒童接種。 而白宮已經作好準備。拜登政府指疫苗供應充足，足夠為該年齡層，2,800萬名兒童接種。

白宮冠狀病毒應對官員Jeffrey Zients說：「我們已招募超過2.5萬名兒科醫生、家庭醫生和其他保健提供者來接種疫苗，，我們正在與州和地方合作，以招募更多人。」

他們還將在學校，和其他”社區站點”，為兒童提供疫苗接種

Zients說：「兒童的需要與成人不同，我們的目前計劃，會滿足這些特定需求，包括在父母和孩子熟悉，和信任的環境中提供疫苗接種。」

建立信任是白宮其中一樣主要計劃，與此同時,他們發起，全國性的公共教育運動，包括兒科醫生、學校和宗教領袖。

美國醫務總監Vivek Murthy說：「我們要確保父母獲得準確信息，這將是確保他們能夠接種疫苗，並可以保護他們的孩子。」

衛生專家指，讓孩子接種疫苗，對結束疫情至為重要。

另外，有內幕消息指，美國衛生局有可能建議，40歲以上人士，接種Pfizer和Moderna的加強針。數據是來自以色列，和有關針後感染的數據，說服了FDA的疫苗顧問。

以色列為40歲以上的人士，打Pfizer加強針，幾位FDA顧問表示，以色列的數據讓他們有興趣改變，美國接種加強針的年齡限制。 一個消息來源還關注，接種了疫苗的年輕人的住院數據。顧問的建議最終仍然需要，FDA授權和CDC批准。

與此同時，FDA批准授權Moderna ，和 J & J 加強針可以使用。以及加強針可以「溝針」，即可以與第一二針不同的品牌。CDC聯邦疾控中心的專家小組，明日將會就這兩款疫苗的加強針，展開討論。

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