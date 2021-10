美國最快11月為年幼兒童接種新冠疫苗（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

5至11歲的兒童疫苗,可能最快下月初,可以通過緊急授權使用。另外有消息指,加強針接種年齡,有可能下降至40歲或以上。

FDA聯邦食品及藥物管理局,下週開會討論後,再交給CDC疾控中心審議,將Pfizer疫苗,授權給5至11歲的兒童接種。 而白宮已經作好準備。拜登政府指疫苗供應充足,足夠為該年齡層,2,800萬名兒童接種。

白宮冠狀病毒應對官員Jeffrey Zients說:「我們已招募超過2.5萬名兒科醫生、家庭醫生和其他保健提供者來接種疫苗,,我們正在與州和地方合作,以招募更多人。」

他們還將在學校,和其他”社區站點”,為兒童提供疫苗接種

Zients說:「兒童的需要與成人不同,我們的目前計劃,會滿足這些特定需求,包括在父母和孩子熟悉,和信任的環境中提供疫苗接種。」

建立信任是白宮其中一樣主要計劃,與此同時,他們發起,全國性的公共教育運動,包括兒科醫生、學校和宗教領袖。

美國醫務總監Vivek Murthy說:「我們要確保父母獲得準確信息,這將是確保他們能夠接種疫苗,並可以保護他們的孩子。」

衛生專家指,讓孩子接種疫苗,對結束疫情至為重要。

另外,有內幕消息指,美國衛生局有可能建議,40歲以上人士,接種Pfizer和Moderna的加強針。數據是來自以色列,和有關針後感染的數據,說服了FDA的疫苗顧問。

以色列為40歲以上的人士,打Pfizer加強針,幾位FDA顧問表示,以色列的數據讓他們有興趣改變,美國接種加強針的年齡限制。 一個消息來源還關注,接種了疫苗的年輕人的住院數據。顧問的建議最終仍然需要,FDA授權和CDC批准。

與此同時,FDA批准授權Moderna ,和 J & J 加強針可以使用。以及加強針可以「溝針」,即可以與第一二針不同的品牌。CDC聯邦疾控中心的專家小組,明日將會就這兩款疫苗的加強針,展開討論。

