【KTSF】

在9月中發生的女網紅Gabby Petito命案,警方在尋找其未婚夫Brian Laundrie方面有新進展。

Laundrie失蹤至今已一個多月,聯邦調查局(FBI)證實,周三在搜索Laundrie地方附近發現疑似屍體,並在附近發現屬於Laundrie的背囊和筆記本,這些物品是在最近 被水淹沒的區域發現。

在發現的環境溪公園和卡爾頓保護區的部份地區,將繼續對公眾關閉,直至另行通知。

FBI及法醫團隊會在現場逗留幾天,以調查該區域。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。