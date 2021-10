港口貨櫃積壓影響供應鏈 玩具要在聖誕前出貨面臨難題

【KTSF 韓千繪報導】

今年聖誕節,從北極送禮物的聖誕老人,可能需要多幾頭馴鹿,已經生產出的玩具難以出貨,深陷全球供應鏈僵局。

新澤西州一間辦公室正在作出艱鉅的努力,該處是國際玩具公司Carrera-Revell的非官方物流中心,工作人員正日以繼夜日忙碌,務求在感恩節聖誕節假日期間,及時把玩具送達全美各地。

Carrera Revell首席運營官Frank Tiessen說:「為您更新此刻的集裝箱情況。」

公司首席運營官正在親自指揮這次行動。

Tiessen說:「(記者:你從事過物流工作嗎?)只在外圍,而非直接。(你為何又直接參與物流?),因為我們正面臨全球供應鏈挑戰。」

貨船、訂單號和到貨日期,所有這些都經過精確追踪。

Tiessen說:「早上第一件事,就是檢查倉庫中的積壓。」

非常受歡迎的玩具、轉輪車,現在積壓在中國的倉庫中,等待發貨。

Tiessen說:「我們還有約25、30個,集裝箱丟失了,不會出現在這裡。」

目前庫存只是他們假日商品的30%,而他們也只是眾多,面臨供應鏈噩夢的公司之一。由於港口擁堵,集裝箱於5月開始發貨,這比計劃晚了5個月,貨品現剛剛抵達,位於亞特蘭大的倉庫。

PBL Global Logistics的發言人Angela Higgs說:「我們見此激增於過去90天。」

Angela Higgs的公司代理Carrera Revell的貨運,負責接收玩具並將它們,送到零售商手上。

Higgs說:「這是一再延遲,我們當然一直在催,但目前難免這些延遲。」

由於幾乎每個美國港口都面臨積壓,倉庫正在使用所有這些現有庫存,拼湊一個有效的供應鏈。

Higgs說:「我們盡力而為,否則這些商品將無法送到商店,而我也不會讓人錯過其本季的玩具。」

拜登總統宣布,加州的兩個主要港口將全天候運營,試圖緩解壓力。但是對於玩具公司營運長來說,問題現在從海上轉移到了陸地。

Tiessen說:「(記者:這對你們有幫助嗎?)不,它沒有幫助,沒有緩解問題,一旦集裝箱下船,就有這個問題,沒有足夠的卡車,沒有足夠的貨運列車,在陸地上移動集裝箱。」

另外,聖誕樹也受到了影響,遠在中國的工廠雖然還在運作,但是卻由於船隻困在美國港口,成品運不出來,中國南部的這間工廠,有150個集裝箱的積壓,如果積壓持續,今年聖誕節,美國將有很多家庭買不到聖誕樹,即便您有幸找到一棵,價格也會上漲20%到25%。

目前,大約有20萬個集裝箱仍在船上,無處可卸。

