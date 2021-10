舊金山Geary大道公共交通加快工程周三正式完成（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Geary大道的公共交通加快工程周三正式完成,而新的行人過道,也連接被大道隔開多年的日本城和西增區。

Geary Boulevard公共交通加快工程,包括紅色的巴士專用道,更改交通燈轉變的時間。

這項工程從2018年開始,使用不同承包商一起施工的方式,在預定的3年之內完成,並已經見到成果。

舊金山交通局方面表示,38R號快速巴士的行駛時間加快了20%。

在疫情前,舊金山最多人使用的巴士路線,就是沿著Geary大道行駛的38號和38R號。每天有56,000人使用。市長布里德表示,加快巴士的行駛,也會鼓勵更多的人,使用公共交通工具。

布里德說:「這也是應對氣候變化的對策之一,因為有一半的溫室氣體排放,是來自私家車。」

而在50年代的Geary 大道工程,將日本城和西增區隔開。這項工程也在Buchanan 街,建了一個連接這兩個社區的,一條新的行人過道。

