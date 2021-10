州長呼籲全加州進入乾旱緊急狀態 呼籲居民節水（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

今年是加州史上錄得第二最乾旱年份,州長紐森宣佈,全加州進入乾旱緊急狀態,呼籲居民節水,但是未實施制水措施,不過准許加州水資源管理局禁止居民浪費用水的行為,例如灑水清洗行人路和車道等。

紐森週一宣佈50個縣進入乾旱緊急狀態,週二擴展到全加州,包括舊金山(三藩市)在內,他的聲明指,美國西岸可能進入第三年乾旱,呼籲居民節約用水。

紐森在7月時呼籲居民減少15%用水量,根據加州水資源管理局的數據,加州居民在8月用水量,比去年同期只減少了5%。

有食水監察組織的專家認為,制水比居民自願節水更快見效,因為原本應該在剛過去的春季節水,現時才叫居民節水已經太遲了。

有報導指美國西岸和加州,現時有88%地區處於嚴重乾旱狀態,9月尾時水庫的儲水量,只有每年平均的六成,Oroville水庫儲水量也創新低。

不過,加州本週迎來連場降雨,預料未來一星期為Sierra一區帶來大約8吋的降雨量,雖然預料不能填補水庫,但是有望能滋潤乾旱的泥土,令到更多雨水可以流入河道。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。