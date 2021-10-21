社會安全網預算開支法案 國會民主黨人有望達協議

October 21, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

針對拜登政府提出的社會安全網預算開支法案，國會民主黨人可望在本星期達成妥協。

總統拜登周二與19名國會議員會面，希望可以敲定社會安全網預算開支法案的最終規模金額，建議中的預算開支是3.5萬億元,涵蓋教育、擴大聯邦醫保Medicare提供的承保範圍、幼兒照顧以及氣候變化條款等。

消息透露，如果一切進展順利，民主黨人可望在未來幾天公布對法案達成協議。

白宮發言人說，廣泛意見認為，有迫切需要在未來幾天進一步推進法案，因此就快完成方案的最後版本。

消息指出，激進派9名民主黨團成員與拜登會面之後，似乎同意將法案的預算開支金額縮減至1.9至2.2萬億元，他們起初要求這個預算開支總額是6萬億元。

眾議院激進派黨團主席，來自華盛頓州的聯邦眾議員Pramila Jayapal表示，仍然樂觀期待這個提高國民質素的法案可以達成協議。

拜登也曾經與民主黨內的溫和派議員見面，希望遊說他們妥協，盡快推動法案前進。

西維珍尼亞州聯邦參議員Joe Manchin較早時表示，他不預期法案可以在本月底前達成協議，他聲言不會改變立場，他要求法案的預算開支總額縮減至1.5萬億元。

就算沒有共和黨人的支持，如果要法案過關，必須要取得民主黨內全部50名議員贊成票才行。

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