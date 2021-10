社會安全網預算開支法案 國會民主黨人有望達協議

【KTSF 張麗月報導】

針對拜登政府提出的社會安全網預算開支法案,國會民主黨人可望在本星期達成妥協。

總統拜登周二與19名國會議員會面,希望可以敲定社會安全網預算開支法案的最終規模金額,建議中的預算開支是3.5萬億元,涵蓋教育、擴大聯邦醫保Medicare提供的承保範圍、幼兒照顧以及氣候變化條款等。

消息透露,如果一切進展順利,民主黨人可望在未來幾天公布對法案達成協議。

白宮發言人說,廣泛意見認為,有迫切需要在未來幾天進一步推進法案,因此就快完成方案的最後版本。

消息指出,激進派9名民主黨團成員與拜登會面之後,似乎同意將法案的預算開支金額縮減至1.9至2.2萬億元,他們起初要求這個預算開支總額是6萬億元。

眾議院激進派黨團主席,來自華盛頓州的聯邦眾議員Pramila Jayapal表示,仍然樂觀期待這個提高國民質素的法案可以達成協議。

拜登也曾經與民主黨內的溫和派議員見面,希望遊說他們妥協,盡快推動法案前進。

西維珍尼亞州聯邦參議員Joe Manchin較早時表示,他不預期法案可以在本月底前達成協議,他聲言不會改變立場,他要求法案的預算開支總額縮減至1.5萬億元。

就算沒有共和黨人的支持,如果要法案過關,必須要取得民主黨內全部50名議員贊成票才行。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。