美國計劃安排5至11歲兒童接種新型肺炎疫苗。

白宮說未來會在百多間兒童醫院、診所、藥房或學校,為全國2800萬名兒童接種疫苗。兒童接種的劑量會比成人少,亦會使用較幼的針頭。

輝瑞BioNTech早前向美國食品及藥物管理局申請授權,為5至11歲兒童注射疫苗。專家組本月底開會商討,再交給疾控中心審視,最快下月初通過緊急使用。

