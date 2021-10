【KTSF】

新一股風暴周二晚抵達灣區,北灣最先下雨,接著灣區廣泛地區也將會迎來連場降雨,整個星期也會乍晴乍雨,伴隨而來的是冷鋒,面對大雨尤其是低窪地區的居民,應該如何做好準備呢?

北灣Marin縣工務局的水資源經理提供一些貼士,如何及早做好防風措施,以免低窪地區淹水。

她說,工務局人員正全日24小時計劃來臨的冬季,例如清理和檢查溪澗河流和淹水區域、泵水站和堤壩等,以確保河道沒有阻塞,工程人員也會前往低窪地區,檢查街道的排水系統是否有阻塞。

至於住在低窪地區的居民,當局建議應該立即開始預早準備好沙包,防範水浸發生,同時要檢查房屋的周圍,看看行車道的排水有沒有問題,也要檢查屋頂有沒有漏水,總之要及早準備好防風下雨所需的物料,此外也要小心留意大風,特別是乾旱的樹木很容易折斷。

