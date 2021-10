【KTSF】

青少年如果接種新型肺炎疫苗,將有機會免費讀大學。

為鼓勵12至17歲的學生接種新型肺炎疫苗,舊金山(三藩市)市府舉辦大抽獎,10名幸運兒將會獲得資助入讀舊金山州立大學四年學費的獎學金。

參加抽獎的學生,必須已接種疫苗,或於近期接種的舊金山居民,並到全市6個指定疫苗接種站登記抽獎。

參加抽獎的截止日期是11月13日,中獎名單將於11月下旬公佈,目前全市12至17歲人士中有8成已打齊針。

有關抽獎的詳情,可瀏覽:https://together.sfsu.edu/vaccine-incentive-program-official-rules

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。