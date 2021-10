舊金山In-N-Out快餐店因沒檢查食客疫苗卡 一度被勒令停業

【KTSF】

舊金山唯一間In-N-Out Burger,因為沒有遵守檢查食客疫苗卡的規定,一度被勒令停業。

位於漁人碼頭的In-N-Out Burger被關閉一天,因為舊金山衛生單位發現,餐館沒有執行市府要求的,室內用餐必須有疫苗證明,餐館現在只允許外賣及戶外用餐。

In-N-Out首席法律兼業務長發表聲明,公司相信要求其員工,執行強制疫苗令,構成了政府過度干預,他們拒絕這樣做,並強烈反對政府強制私人公司歧視這選擇,用餐的客戶任何規定,顯然是政府過度干預,具有侵擾性,不當和冒犯性。

市府衛生單位接獲投訴,指In-N-Out沒有遵守強制疫苗規定,市府9月24日上門調查並規勸,但屢勸不聽,在10月14日發布了關閉通知,原因是該餐廳因對公眾健康構成威,應立即停止現場所有運營。

舊金山市長布里德在8月宣布,所有市內的餐館室內用餐,必須提出疫苗證明,目前該市的疫苗接種率,已超過八成。

