舊金山市參事促修例 協助被控違反殘障人士法的小商戶（視頻）

舊金山(三藩市)華埠一些商戶,近來收到違反,聯邦殘障人士法案的控訴,而必須付出大筆錢,給控訴人和他們的律師,並進行裝修。為了幫助小商業,避免受到這些指控,市參事楊馳馬(Matt Haney)提案,要求州府和聯邦政府修改相關法例,並幫助受影響的商戶。

舊金山華埠Stockton街的這間雜貨店,今年8月收到律師信指,商店入口處和店內太過狹窄,不方便殘障人士進出,因而違反了聯邦殘障人士法,業主必須付出超過一萬元應對控訴。

業主羅先生說:「我也希望政府能夠幫到我們,就是比較公平一些,我們小市民做小生意,我們希望可以得到的公平,我們也沒有發生過,就是這些人沒有到過我們商店,這麼容易就可以告我們,這些小商業,我們感到非常無助。」

加州在2016年的SB269法例,給予被指違反加州殘障人士法例的商戶有更長的時間在商店做出修改,而不需要付錢給提出訴訟的律師和提告人,但是近來的訴訟引述的是聯邦殘障人士法例,許多商戶沒有足夠時間對應而必須罰錢。

華埠街坊會主席李兆祥(Pius Lee)說:「華埠的商家、業主,差不多受到一百宗告狀,指他們違反聯邦殘障人士法例。」

楊馳馬說:「這些人在商戶最脆弱和艱鉅的時候,來針對他們,這是無恥和傷人的,我們追縱發現在加州有更多這類的訴訟,而做出大堆指控的,都是那一小撮提告人。」

楊馳馬提案斥責這類掠奪性的訴訟,並要求立法議員修改相關的聯邦法例和州法,給受影響的業主有機會在商店做出所需要的修改,並給商家提供所需的援助,例如設立熱線給受到投訴的商戶,還有要加州司法部檢舉提出輕浮指控的律師。

與此同時,Alameda市就有兩間商戶不甘成為這類訴訟的「受害人」,反而請律師要法庭宣判提告無效,並將原提告人列為「無理取鬧的當事人」(vexatious litigant),指原提告人濫用法律程序,不停提出訴訟。

三文治店的Michael Lee說,提告人不是該店的顧客,根本沒有來光顧過。

附近一間餐館的業主Mark Rogers也加入訴訟,說很多人認為破財消災,但是他認為有必要站出來,說大家受夠了。

代表這兩位業主的律師Catherine Corfee說,提告人並無意光顧被告商店,他們提告是為了錢。

她引述一名提告人Garcia,自2014年來,提出788起聯邦訴訟,當中多數是在2020年疫情開始之後提出。

Corfee又指,提告人在南加州聖地亞哥的律師樓Potter Handy,要的是被告人交出的和解費。

但是Potter Handy的律師Dennis Price則表示,要不是有這些訴訟,商家不會遵守殘障人士法例,而提告人Garcia則是測試殘障人士法例的個別人士。

加大Hastings法學院的David Levine教授則表示,要法庭將一個人定為「無理取鬧的當事人」,律師必須證明當事人特別針對沒有能力付錢的小商戶,以取得小額的和解費。

加州是全國提出最多違反殘障人士法例的州,單單在去年就有超過6千宗,法律界人士表示,可以減少這類訴訟的方法,是不許提告人收取任何商戶交出的罰款。

