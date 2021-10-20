難忍盜竊案頻發 舊金山Marina區居民聘私人保安維護治安（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山Marina區的居民受夠了財務盜竊罪案在社區內頻發，決定聘請私人保安來維護治安。

舊金山Marina區有不少高級住宅區，也吸引許多盜賊犯案，當地有居民受夠了財物罪案頻發，決定採取行動。

Marina區居民Katie Lyons說：「我們覺得社區不安全，我們有警報器，物業也有監視錄影，但是我們需要額外保安，來照看我們的家園。」

住在Beach街上的Katie，覺得住家附近的入屋盜竊和汽車爆竊發生的次數已經失控，她自己花錢聘請舊金山巡邏特別警員Alan Byard。

Byard說：「人們感覺到害怕，看報紙知道市裡發生甚麼，他們想在安全的地方養育孩子，去年我有十個客戶搬離舊金山。」

Byard說，疫情以來，光是在Marina區，他的客戶從70人暴增至150人，他每天晚上8點到零晨5點，會在客戶住家巡邏好幾次，查看有沒有可疑的人事物，每個住戶收費每月65元。

特別巡邏員為私人服務，受到警察委員會監督。

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