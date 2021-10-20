為打擊汽車爆竊 舊金山推現金計劃獎勵提供線索民眾（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為了打擊舊金山汽車爆竊猖獗的問題，舊金山市長布里德周二和市警局局長共同宣布一項現金獎勵計劃，對於舉報汽車爆竊案線索導致成功逮捕和定罪的民眾，發放最高十萬元獎金。

為了進一步解決舊金山汽車爆竊猖獗的問題，布里德和舊金山市警局局長Bill Scott等人，周二在漁人碼頭附近的Aquatic Park宣布一項現金獎勵計劃，鼓勵民眾提供汽車爆竊案所有相關的破案線索。

布里德說：「這項計劃給十萬元獎金，提供線索導致逮捕和起訴，那些買賣贓物和盜竊物品者，以及那些轉售贓物的人，我們要針對的是所有涉及這類犯罪的人。」

舊金山市的汽車爆竊問題，不但嚴重損害該市形象，也讓不少遊客卻步，布里德從今年7月起推出社區大使計劃，並在遊客多的景點區域增派26個警察巡邏，警方收集的數據顯示，自7月4日長週末起，全市汽車爆竊案件減少37%，從國慶日長週末到10月17日共通報358宗。

現在市府在私人捐助下，加入現金獎勵計畫，進一步打擊汽車爆竊犯罪，捐助者主要是旅館和觀光業者，目前籌集到22萬5千元，發放的獎金看個別情況而定，最高十萬元。

值得注意的是，舊金山市內的很多爆竊問題並不是個人犯罪行為，而是有組織的大型犯罪。

市長布里德說：「不僅是個人，也涉及團伙，瞄準舊金山為此勾當。」

舊金山市府小商業委員會主席Sharky Laguana說：「我很驚訝發現，只有一小撮人要對市內大多數的汽車爆竊案件負責，他們是銷贓犯罪集團，其商業模式是僱人爆竊汽車，並從商家處偷盜，把值錢物品賣到海外和網上出售，我們上一次在灣區起獲被盜物品價值800萬元，堆放在多個倉庫內，所以這是一個大買賣。」

此外，舊金山市警局近幾個月也在汽車爆竊熱點宣導Park Smart聰明停車，提醒駕駛人加強防範意識。

舊金山市警局局長Bill Scott說：「聰明停車的意思就是，別讓你成為容易的目標，為自己負起責任，不要在車內放置任何值錢物，特別是看得見的地方。」

舊金山警方也在汽車爆竊案熱點區域豎立明顯警告，提醒民眾注意。

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