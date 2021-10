為打擊汽車爆竊 舊金山推現金計劃獎勵提供線索民眾（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為了打擊舊金山汽車爆竊猖獗的問題,舊金山市長布里德周二和市警局局長共同宣布一項現金獎勵計劃,對於舉報汽車爆竊案線索導致成功逮捕和定罪的民眾,發放最高十萬元獎金。

為了進一步解決舊金山汽車爆竊猖獗的問題,布里德和舊金山市警局局長Bill Scott等人,周二在漁人碼頭附近的Aquatic Park宣布一項現金獎勵計劃,鼓勵民眾提供汽車爆竊案所有相關的破案線索。

布里德說:「這項計劃給十萬元獎金,提供線索導致逮捕和起訴,那些買賣贓物和盜竊物品者,以及那些轉售贓物的人,我們要針對的是所有涉及這類犯罪的人。」

舊金山市的汽車爆竊問題,不但嚴重損害該市形象,也讓不少遊客卻步,布里德從今年7月起推出社區大使計劃,並在遊客多的景點區域增派26個警察巡邏,警方收集的數據顯示,自7月4日長週末起,全市汽車爆竊案件減少37%,從國慶日長週末到10月17日共通報358宗。

現在市府在私人捐助下,加入現金獎勵計畫,進一步打擊汽車爆竊犯罪,捐助者主要是旅館和觀光業者,目前籌集到22萬5千元,發放的獎金看個別情況而定,最高十萬元。

值得注意的是,舊金山市內的很多爆竊問題並不是個人犯罪行為,而是有組織的大型犯罪。

市長布里德說:「不僅是個人,也涉及團伙,瞄準舊金山為此勾當。」

舊金山市府小商業委員會主席Sharky Laguana說:「我很驚訝發現,只有一小撮人要對市內大多數的汽車爆竊案件負責,他們是銷贓犯罪集團,其商業模式是僱人爆竊汽車,並從商家處偷盜,把值錢物品賣到海外和網上出售,我們上一次在灣區起獲被盜物品價值800萬元,堆放在多個倉庫內,所以這是一個大買賣。」

此外,舊金山市警局近幾個月也在汽車爆竊熱點宣導Park Smart聰明停車,提醒駕駛人加強防範意識。

舊金山市警局局長Bill Scott說:「聰明停車的意思就是,別讓你成為容易的目標,為自己負起責任,不要在車內放置任何值錢物,特別是看得見的地方。」

舊金山警方也在汽車爆竊案熱點區域豎立明顯警告,提醒民眾注意。

